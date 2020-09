Ребров: будем надеяться, что информация о повышенной пенсии после 150 матчей замотивирует Ещенко еще больше

View this post on Instagram

?Не знаю почему, но дед @eshchenko.andrey уверен, что проведя ? матчей в @fcsm_official полагается футбольная пенсия от клуба в будущем ? Видимо это доступная только ему информация ?? Но даже если именно она помогла деду, в его солидном? возрасте достичь этой гроссмейстерской отметки, это отлично! Будем надеяться, что информация о повышенной пенсии после 150 матчей? замотивирует его еще больше! С сотней, дед! Двигаем дальше?????? P.S. @gapa_97 повнимательней?