Худяков: "Спартаку" очень фартит - в нужный момент нужный рикошет

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:2).
Фото: ФК "Тамбов"
"Со "Спартаком" была довольно неплохая игра, мы ни в чём не уступали сопернику. При счёте 0:0 забей - результат был бы другим. И "Спартаку" очень фартит - в нужный момент нужный рикошет. Второй гол в наши ворота - это просто потеря концентрации", - сказал Худяков в эфире программы "После футбола с Георгием Черданцевым".

Напомним, что оба мяча в ворота "Тамбова" забил крайний защитник "красно-белых" Айртон. Для бразильца эти голы стали дебютными в чемпионате России. До этого Айртон отличился голом в кубковом матче с "Родиной".

Победа над "Тамбовом" позволила "Спартаку" продолжить лидировать вместе с "Зенитом" в РПЛ, а подопечные Сергея Первушина занимают 13 место.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" будут принимать на своем поле "Зенит", а "Тамбов" также дома встретится с тульским "Арсеналом". Оба матча пройдут 3 октября.

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Теги: Худяков Тамбов Спартак
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