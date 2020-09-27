Талалаев: Мелкадзе переболел коронавирусом. Когда наберёт форму, он будет еще грознее

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев после победы в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (2:0) рассказал о состоянии нападающего Георгия Мелкадзе.

Фото: ФК "Ахмат"