Талалаев: Мелкадзе переболел коронавирусом. Когда наберёт форму, он будет еще грознее

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев после победы в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (2:0) рассказал о состоянии нападающего Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мелкадзе ранее не хватало игрового времени? Может, тот, кто задаёт этот вопрос, сначала узнает о состоянии Мелкадзе? Он переболел коронавирусом и постепенно набирает форму. И время ему давалось постепенно. Даже сегодня ему в концовке было тяжеловато. Пока Георгий ещё набирает форму, он будет ещё грознее, когда будет в полном порядке", - цитирует Талалаева пресс-служба клуба.

Мелкадзе перешел в "Ахмат" из "Спартака" на правах аренды в августе. В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний нападающий принял участие в 6 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Дебютным мячом в составе грозненского клуба Мелкадзе отметился на 2-й минуте матча с "Уралом".

В следующем туре Российской Премьер-Лиге "Ахмат" встретится с "Рубином" на выезде. Матч состоится 4 октября на "Ак Барс Арене".

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Теги: Мелкадзе Ахмат Талалаев Коронавирус
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