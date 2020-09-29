— Все предвкушают матч в Москве. Встретятся две команды, которые делят первое место, хотя по разнице мячей лидирует "Зенит". Нам вообще нужно изменить одно явление в нашем футболе. У нас могут неделями прокручивать видео с судейскими ошибками, но забывают про красоту игры, — рассказал функционер в интервью "Р-Спорту".
Напомним, 3 сентября, в рамках 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги в Москве на стадионе "Открытие Арена" "Спартак" сыграет с "Зенитом". После девяти туров команды набрали по 20 очков — больше, чем любая другая. "Зенит" находится на первом месте турнирной таблицы, так как у питерцев лучший показатель по разнице забитых и пропущенных мячей.
Медведев: встретятся две команды, которые делят первое место, хотя по разнице мячей лидирует "Зенит"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что матч со "Спартаком" в 10-м туре РПЛ ждут все.
Фото: ФК "Зенит"
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