Оно состоялось после неудовлетворительных результатов команды. К игрокам обратились Председатель Совета директоров Ростислав Мурзагулов и генеральный директор Ринат Шайбеков.
— Мы - не просто команда. Мы - семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики, — рассказал Мурзагулов пресс-службе клуба.
Напомним, "Уфа" после девяти туров идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы с пятью очками. Команда проигрывает в турнире уже три игры подряд, а единственная победа датирована 14 августа в матче с тульским "Арсеналом".
"Мы - семья. И любые проблемы решаем все вместе". Руководство "Уфы" встретилось с футболистами
Состоялось общее собрание руководства "Уфы" и футболистов клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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