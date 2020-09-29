Игра ЦСКА — "Локомотив" состоялась в рамках 9-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Победу в ней одержали с минимальным счётом "железнодорожники" 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Фёдор Смолов.
— Мы получили письмо от ЦСКА - сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с "Локомотивом". В частности, по эпизоду с не назначенным пенальти, — рассказал Хачатурянц в интервью "СЭ".
Победа позволила "Локомотиву" выйти на шестое место РПЛ с 15 очками. ЦСКА — четвертый с 16 очками.
ЦСКА попросил РФС разобрать судейство в матче с "Локомотивом"
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что организация получила письмо от ЦСКА с просьбой разобрать судейство в матче с "Локомотивом".
Фото: РФС
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