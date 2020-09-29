Газизов — о возвращении Ломовицкого: "Спартак" после каждого гола будет возвращать игроков?

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг возвращение в команду полузащитника Александра Ломовицкого.
Фото: ФК "Химки"
Сейчас Ломовицкий выступает за "Химки" на правах годичной аренды. Вчера, в рамках 9-го тура РПЛ, футболист забил победный гол в ворота "Динамо" (1:0).

— Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок "Химок". Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда, — рассказал Газизов в интервью Sport24. Sport24

22-летний Ломовицкий в текущем сезоне РПЛ забил два гола.

Сообщалось, что клуб вернёт его из аренды и отправит в ещё одну, но теперь в тульский "Арсенал".

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Теги: Спартак Химки Ломовицкий
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