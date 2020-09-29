"Есть определенные обсуждения, но конкретики пока нет. Если будет выгодное предложение для нашего клуба, мы готовы рассмотреть. Но Обухов - наш основной нападающий. Обратился бы "Ростов" раньше, было бы попроще. А сейчас осталось всего две недели до конца трансферного окна, мы просто не найдем нападающего за это время", - сказал Худяков.
В текущем сезоне РПЛ 28-летний Обухов в составе "Тамбова" провел 9 матчей.
Напомним, что нападающий 9 лет провел в школе "Спартака". С 2012 по 2016 вышел на поле лишь в 5 матчах за основной состав москвичей, чаще выступал за вторую команду. Затем Обухов два года был в "Кубани", оттуда перешел в "Мордовию". В 2019 году перешел в "Сочи", провел там полгода и присоединился к "Тамбову".
Источник: "СЭ"
"Ростов" заинтересован в приобретении Обухова
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о возможном уходе нападающего Владимира Обухова.
Фото: РПЛ
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