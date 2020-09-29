- Чтобы Жиго смог играть за нашу сборную, ему нужно получить гражданство нашей страны, прожить тут минимум пять лет. Эта ситуация аналогична ситуации Фернандеса. Других вариантов нет. Если у него только бабушка, дедушка, мама или папа не родились на территории СССР или России, что вряд ли, - цитирует юриста "Чемпионат".
Напомним, Самуэль Жиго стал футболистом "Спартака" в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний защитник принял участие в 8 матчах и забил 1 гол. После 9-и туров "Спартак" занимает вторую строчку в РПЛ с 20 очками. Столько же очков у "Зенита", он на первом месте.
Сообщалось, что Жиго может перейти в "Лион". По сведениям французских СМИ, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков. Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.
Юрист Прокопец рассказал, как можно натурализовать Самуэля Жиго
Юрист Михаил Прокопец рассказал, что нужно защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго, чтобы получить возможность выступать за сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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