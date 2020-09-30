— Мне нравятся его лидерские качества. Именно это определяет его уровень как футболиста, качество его игры в защите. Не зря он лидер обороны сборной России и "Спартака". Считаю, в лице Джикии мы найдем достойную смену Дзюбе как лидеру национальной команды в будущем, — рассказал Бышовец в интервью Sport24.
Бышовец считает, что качества Дзюбы помогают сборной и "Зениту" играть хорошо.
26-летний Джикия провёл за сборную России 25 матчей и забил гол. В текущем сезоне чемпионата страны за "Спартак" футболист провёл девять матчей и отдал голевую передачу.
32-летний Дзюба в 44 матчах за сборную России забил 26 голов. В нынешнем сезоне за "Зенит" форвард отыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.
Бышовец: в лице Джикии мы найдем достойную смену Дзюбе как лидеру национальной команды в будущем
Бывший наставник сборной России высказался о защитнике Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
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