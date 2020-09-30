Бышовец: в лице Джикии мы найдем достойную смену Дзюбе как лидеру национальной команды в будущем

Бывший наставник сборной России высказался о защитнике Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
— Мне нравятся его лидерские качества. Именно это определяет его уровень как футболиста, качество его игры в защите. Не зря он лидер обороны сборной России и "Спартака". Считаю, в лице Джикии мы найдем достойную смену Дзюбе как лидеру национальной команды в будущем, — рассказал Бышовец в интервью Sport24.

Бышовец считает, что качества Дзюбы помогают сборной и "Зениту" играть хорошо.

26-летний Джикия провёл за сборную России 25 матчей и забил гол. В текущем сезоне чемпионата страны за "Спартак" футболист провёл девять матчей и отдал голевую передачу.

32-летний Дзюба в 44 матчах за сборную России забил 26 голов. В нынешнем сезоне за "Зенит" форвард отыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бышовец Сборная России Джикия Дзюба
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

В "Тамбове" подтвердили переход Обухова в "Ростов"
Н'Жи отреагировал на информацию о конфликте с Шуниным в матче с "Химками"
Нобоа: ПАОК - моя бывшая команда, но я буду болеть за "Краснодар"
Болельщики ПАОКа мощно поддержали команду перед матчем с "Краснодаром" (видео)
В "Удинезе" назвали все предложения по Де Паулю недостаточными. Игрока хочет купить "Зенит" 1
"Кто еще должен быть на первом месте, если не "Зенит"? Радимов - о премии РФС лучшей команде минувшего сезона 2
Фиаско "Енисея" и результативная игра "Велеса". Обзор матчей Кубка России
Армянский экс-хавбек "Урала" Ароян ушел на фронт, отказавшись от контракта с греческим клубом 4
Опубликованы составы на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК - "Краснодар" 15
"Фиорентина" и "Верона" хотят перехватить Шомуродова у "Дженоа" 2
Максименко в детстве признавался, что хочет стать лучшим вратарем в составе ЦСКА (видео) 19
Семин ответил голкиперу Медведеву, который жаловался, что тренер не отпускал его из "Локомотива"
Бышовец: в лице Джикии мы найдем достойную смену Дзюбе как лидеру национальной команды в будущем 2
Шунин и Н'Жи чуть не подрались в перерыве матча с "Химками" 5
Источник: Обухов подпишет контракт с "Ростовом" на три года 5
"Текстильщик" разгромил "Салют" и другие результаты Кубка России
Тульский "Арсенал" забил 100 голов на домашнем стадионе в РПЛ
Азар может пропустить 3-4 недели из-за травмы
Уткин — о реакции Семака: представляется, что он не в духе или нервничает 9
Жиров интересен двум клубам РПЛ
Спортдиректор "Химок": Ломовицкий расторг арендное соглашение с клубом 2
Источник: полузащитник "Химок" Полярус перешёл в "Ахмат" 2
Источник: в "Дженоа" подтвердили трансфер Шомуродова 2
Черданцев — о Тедеско: вопросы относительно того, насколько оправдано приглашение неопытного тренера в топ-клуб 21
Дюков рассказал, на сколько процентов сократилось количество ошибок у арбитров по сравнению с прошлым сезоном 3
Матч за Суперкубок Германии впервые рассудит женщина 2
Правительство Москвы рассмотрит идею назвать новые улицы у стадиона "Спартака" в честь его легенд 16
Джикия попал в топ-3 самых быстрых защитников FIFA 21 2
Агент Васина: я не предлагал его услуги "Химкам". Может быть, Гунько таксист предлагал 5
"Привет, Андрей". Лунев вернулся в общую группу "Зенита"
Все новости