Голкипер рассказал, что клуб не отдавал его в аренду, хотя он мог покинуть "Локомотив" в каждое межсезонье. Минувшей зимой Медведев мог перейти в "Сочи", но главный тренер Юрий Семин не отпустил его.
- Не отпустил Медведева в аренду, потому что в тот период у Гильерме была травма. Нам нужны были два вратаря. Что касается того, что он не выходил на поле, - играет тот, кто лучше. У меня других критериев никогда не было, - цитирует Семина "Чемпионат".
Контракт "Рубина" с вратарём будет действовать до конца сезона-2021/2022. Ранее Медведев выступал за "Зенит-Ижевск", "Ростов" и "Локомотив". Последний раз до перехода в казанский клуб голкипер появлялся на поле в официальном матче в 2017 году. Всего в составе "железнодорожников" Медведев провёл 3 матча.
Семин ответил голкиперу Медведеву, который жаловался, что тренер не отпускал его из "Локомотива"
Юрий Семин, который ранее работал в "Локомотиве", отреагировал на слова вратаря "Рубина" Никиты Медведева, заявлявшего, что тренер не отпускал его из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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