Семин ответил голкиперу Медведеву, который жаловался, что тренер не отпускал его из "Локомотива"

Юрий Семин, который ранее работал в "Локомотиве", отреагировал на слова вратаря "Рубина" Никиты Медведева, заявлявшего, что тренер не отпускал его из клуба.

Фото: ФК "Локомотив"