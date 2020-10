"Не плачь". "Ростов" попрощался с Шомуродовым

View this post on Instagram

???? ???? Шомуродов посетил «Ростов Арену» и тренировочную базу «Ростова», где попрощался с командой, а также обменялся с Президентом клуба памятными подарками – в Италию Шомуродов повезёт с собой тот самый мяч, которым он забил первый гол за «Ростов». ????? Желаем тебе удачи, Элдор!