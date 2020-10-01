"Не плачь". "Ростов" попрощался с Шомуродовым

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???? ???? Шомуродов посетил «Ростов Арену» и тренировочную базу «Ростова», где попрощался с командой, а также обменялся с Президентом клуба памятными подарками – в Италию Шомуродов повезёт с собой тот самый мяч, которым он забил первый гол за «Ростов». ????? Желаем тебе удачи, Элдор!
Футболист попрощался с руководством клуба, игроками и тренерский штабом. Карпин, прощаясь с футболистом, попросил его не плакать.
Напомним, сегодня "Ростов" объявил об уходе 25-летнего Шомуродова в "Дженоа". Сообщалось, что сумма сделки составила 9 млн евро, +15% от последующей продажи.