"Не плачь". "Ростов" попрощался с Шомуродовым

"Ростов" выпустил ролик, на котором форвард Элдор Шомуродов прощается с командой.


Футболист попрощался с руководством клуба, игроками и тренерский штабом. Карпин, прощаясь с футболистом, попросил его не плакать.

Напомним, сегодня "Ростов" объявил об уходе 25-летнего Шомуродова в "Дженоа". Сообщалось, что сумма сделки составила 9 млн евро, +15% от последующей продажи.

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Теги: Ростов Шомуродов Карпин Дженоа
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