— У нас отличная группа. Еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд, — рассказал Барриос пресс-службе команды.
Напомним, "Зенит" в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
26-летний Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей в чемпионате России и отдал голевую передачу.
Питерский клуб в текущем сезоне лидирует в чемпионате России с 20 очками.
Барриос: каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос оценил жеребьевку группового этапа для команды.
Фото: ФК "Зенит"
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