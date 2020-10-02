Ещенко — об истории с лайком: Ребров тоже хотел поставить, не успел. Так бы втроём уехали

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вспомнил, как их с Денисом Глушаковым отстраняли от первой команды за лайк.
Фото: ФК "Спартак"
— После лайка выясняли, пообщались. Да, лайк был.

Причину моего отстранения и так все знают, а это был повод. Я вообще не понял, что там Назаров сказал. Потом я ему позвоню, он говорит: а ты что лайк ставишь? я это для публики пишу. Да я и не слушал и поставил.

А мы как раз в этот день были на дне рождения у ребёнка Бокетти, сижу, и дед (Ребров) тоже залез, хотел поставить лайк, не успел, так бы мы втроём уехали. Зато второе место за дубль (смеётся), — рассказал Ещенко в программе Коммент.Шоу.

Напомним, в сентябре 2018 года наставник "Спартака" Массимо Каррера отстранил от игр за основную команду "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко за лайк на пост актёра Дмитрия Назарова со стихом, который призывал уволить итальянца. Футболисты вернулись в команду после того, как Каррера был уволен.

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Теги: Спартак Ещенко Каррера Глушаков Ребров
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