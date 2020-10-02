"Конечно, "Зенит" сильнее. "Спартак" будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на "Зенит", говорят, что судейство плохое. Думаю, у "Спартака" нет шансов. Уверен, что "Зенит" победит. Со стороны "Зенита" скандала по поводу судейства не будет", - приводит слова специалиста "Чемпионат".
Напомним, что Петржела возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год. С "Зенитом" чешский специалист стал серебряным призером чемпионата России 2003 года.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня, 3 октября, в 19:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. После 9-и туров "Спартак" и "Зенит" делят 1 место в РПЛ.
Петржела: "Спартак" будет много плакать, но у них мало шансов в матче с "Зенитом"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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