Как сообщает источник, "Сочи" предложил 27-летнего футболисту долгосрочный контракт.
По сведениям, "Зенит" принял это предложение о трансфере. У Ригони следующим летом истекает контракт, поэтому игрок думает, подписать контракт с "Сочи" или зимой начать переговоры с европейской командой о свободном трансфере.
В текущем сезоне Ригони сыграл в семи матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Чемпионат".
"Сочи" договорился о трансфере Ригони. Решение о переходе за игроком
"Сочи" и "Зенит" договорились о переходе Эмилиано Ригони в сочинский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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