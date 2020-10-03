"Он очень нестабилен. Как говорят испанцы, ни рыба ни мясо", — цитирует Футре cm-tv.pt.
Напомним, что ранее агент бразильца заявил, что сделка по переходу Вендела в "Зенит" закрыта. 23-летний хавбек подпишет с петербургским клубом контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера, по информации СМИ, составит 20 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Вендел провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Футре - о будущем новичке "Зенита" Венделе: ни рыба ни мясо
Бывший защитник сборной Португалии Паулу Футре прокомментировал предстоящий переход полузащитника "Спортинга" Вендела в "Зенит".
Фото: ФК "Спортинг"
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