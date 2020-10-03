По данным источника, сегодня, 3 октября, в одной из клиник Лиссабона бразилец по просьбе петербургского клуба прошел медобследование. Вендел надеется улететь в Россию завтра.
Ранее сообщалось, что за переход Вендела "Зенит" заплатит "Спортингу" 20 млн евро. Контракт хавбека с "сине-бело-голубыми" будет подписан сроком на 5 лет.
До перехода в "Спортинг" 23-летний футболист выступал за "Флуминенсе". Всего за профессиональную карьеру на счету Вендела 75 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: "твиттер" журналиста Бруну Андраде
Вендел прошел медобследование в Лиссабоне перед переходом в "Зенит"
Переход полузащитника "Спортинга" Вендела в "Зенита" находится в завершающей стадии.
Фото: ФК "Спортинг"
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