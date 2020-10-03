— Игра замечательная. Заставила поволноваться всех. Но я не считаю, что это ничья. Для меня это поражение "Зенита" и победа "Спартака". "Зенит" должен был сохранять счет, — рассказал Боярский в интервью Sport24.
После ничьи в очном матче клубы продолжают идти вровень в турнирной таблицы чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Правда, питерцы располагаются на первой строчке за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.
Боярский: я не считаю, что это ничья. Это поражение "Зенита" и победа "Спартака"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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