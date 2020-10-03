Боярский: я не считаю, что это ничья. Это поражение "Зенита" и победа "Спартака"

Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал ничью команды в матче со "Спартаком" (1:1).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
— Игра замечательная. Заставила поволноваться всех. Но я не считаю, что это ничья. Для меня это поражение "Зенита" и победа "Спартака". "Зенит" должен был сохранять счет, — рассказал Боярский в интервью Sport24.

После ничьи в очном матче клубы продолжают идти вровень в турнирной таблицы чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Правда, питерцы располагаются на первой строчке за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

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Теги: Зенит Спартак Боярский
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