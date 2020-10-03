Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили в интервью клубному ТВ прокомментировал свой дебютный гол на высшем уровне.
- Мечтал ли я забить свой первый гол за ЦСКА? Да, конечно, очень рад. Но без помощи моих сокомандников, думаю, этого гола бы не случилось. Я очень рад и горд, что забил за главную команду. Думаю продолжать в том же духе, - передает слова Марадишвили официальный ютуб-канал ПФК ЦСКА.
В матче 10 тура РПЛ "армейцы" одержали гостевую победу над "Уралом" со счетом 2:0, свои дебютные мячи за ЦСКА забили Зайнутдинов и Марадишвили.
Хавбек ЦСКА Марадишвили: рад и горд, что забил за главную команду
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал свой первый гол за основную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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