"Что касается Далера, в этой ситуации мы не зависим от приобретения легионера-полузащитника. Мы хотели бы видеть Далера в нашей команде. Сейчас контракта нет, а Кузяев не подписывал контракт под предлогом того, что хочет ехать в Европу. Я очень удивлюсь, если он решит играть не в "Зените", а в другом российском клубе. Мы ждем его решения до закрытия европейского трансферного окна", - рассказал Медведев в интервью "Р-Спорт".
Ранее появилась информация, что Кузяев близок к подписанию контракта с "Локомотивом". Трансферное окно в Европе закрывается 5 октября.
Напомним, что Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 год. Далер не стал продлевать контракт с петербургским клубом из-за желания попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. С "Зенитом" полузащитник дважды становился чемпионом России.
Медведев - о Кузяеве: очень удивлюсь, если он решит играть не в "Зените", а в другом российском клубе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением касаемо будущего полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
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