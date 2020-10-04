Встреча завершилась поражением подмосковной команды со счетом 1:2.
"В первом тайме ребята были скованы, а во втором контролировали мяч, создавали моменты, забили быстрый мяч. Выровняли игру во втором тайме, поэтому не заслуживали поражения.
С Черевченко всё хорошо, ему нужно было уехать по личным обстоятельствам", - сказал Ющенко.
"Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков.
В следующем матче подмосковная команды сыграет на своем поле со "Спартаком". Встреча пройдет 17 октября.
Источник: Чемпионат
Тренер "Химок" заявил, что команда не заслуживала поражения в матче с "Локомотивом"
Помощник главного тренера "Химок" Игорь Ющенко подвел итог поединка 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"
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