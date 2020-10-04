"Это кандидат спортивного директора Желько Бувача", - цитирует "Чемпионат" один из источников, знакомых с ситуацией.
Напомним, что Шварц возглавлял "Майнц" с 2017 по 2019 год.
"Динамо" после 9-и туров с 14 очками занимает 9 место в РПЛ. В эти минуты "динамовцы" играют с "Краснодаром". Идет первый тайм, счёт 0:0.
Сандро Шварц является главным кандидатом на пост тренера "Динамо"
Бывший главный тренер "Майнца" Сандро Шварц - главный кандидат на пост наставника "Динамо".
Фото: ФК "Майнц"
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