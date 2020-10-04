"Иногда мы все немного "Ливерпуль". "Химки" пошутили о поражении "мерсисайдцев", вспомнив свой матч с "Краснодаром"
Пресс-служба "Химок" пошутила о результате матча "Астон Вилла" - "Ливерпуль" (7:2).
Напомним, что в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб с аналогичным счетом проиграл "Краснодару".
Встреча с "быками" стала для "Химок" последней под руководством Дмитрия Гунько.
После 10-и туров "Химки" с 6 очками занимают 14 место в чемпионате России.
Источник: "твиттер" ФК "Химки"
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