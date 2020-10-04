"Иногда мы все немного "Ливерпуль". "Химки" пошутили о поражении "мерсисайдцев", вспомнив свой матч с "Краснодаром"

Пресс-служба "Химок" пошутила о результате матча "Астон Вилла" - "Ливерпуль" (7:2).

Иногда мы все немного «Ливерпуль» pic.twitter.com/IfJIosLkKb — ФК Химки (@fc_khimki) October 4, 2020

Напомним, что в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб с аналогичным счетом проиграл "Краснодару".Встреча с "быками" стала для "Химок" последней под руководством Дмитрия Гунько.После 10-и туров "Химки" с 6 очками занимают 14 место в чемпионате России.Источник: "твиттер" ФК "Химки"