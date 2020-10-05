— Неделчару переходит в АЕК. Обо всём договорились. Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так мы получили деньги. Все остались довольны, — рассказал Мурзагулов в интервью "Чемпионату".
О сумме cделки по 24-летнему футболисту не сообщается, но известно, что "Уфа" должна выплатить процент бывшему клубу румына "Динамо" из Бухареста с последующей продажи.
В текущем сезоне Неделчару провёл девять матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, отдав голевую передачу.
В "Уфе" подтвердили уход Неделчару в АЕК
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил уход защитника Йонуца Неделчару в АЕК.
Фото: ФК "Уфа"
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