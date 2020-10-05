Как сообщают румынские СМИ, 24-летний футболист обошёлся греческому клубу в 500-600 тысяч евро. Также "Уфа" получит процент от следующей продажи.
Год назад сообщалось, что "Рома" и "Уфа" согласовали трансфер Неделчару, однако башкирский клуб не устроила выплата суммы по частям. Итальянцы предлагали за игрока 4,5 млн евро.
Стоит отметить, что следующим летом у футболиста заканчивался контракт.
Источник: Giannis Chorianopoulos.
"Уфа" получит за Неделчару в 9 раз меньше, чем могла бы получить за румына от "Ромы" год назад
Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару перешёл в АЕК.
Фото: ФК "Уфа"
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