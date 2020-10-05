"Ни с одним другим я бы не решилась родить столько детей". Анна Семак — о многодетности

Анна Семак, жена наставника " Зенита " Сергея Семака, рассказала, почему решилась на многодетность.

Фото: инстаграм Анны Семак

Анна и Сергей Семак состоят в браке с осени 2008 году. Пара воспитывает четырех детей, в том числе девочку-инвалида Татьяну.



Недавно Анна Семак заявила, что работа мужа позволила ей полюбить переезды, а также рассказала о своём последнем разе, когда Семак заставил её смущаться при людях.