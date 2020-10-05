Анна и Сергей Семак состоят в браке с осени 2008 году. Пара воспитывает четырех детей, в том числе девочку-инвалида Татьяну.
Недавно Анна Семак заявила, что работа мужа позволила ей полюбить переезды, а также рассказала о своём последнем разе, когда Семак заставил её смущаться при людях.
"Ни с одним другим я бы не решилась родить столько детей". Анна Семак — о многодетности
Анна Семак, жена наставника "Зенита" Сергея Семака, рассказала, почему решилась на многодетность.
Фото: инстаграм Анны Семак
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!