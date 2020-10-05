— Вся реклама к этому матчу, сам матч по накалу соответствовал вывеске, по качеству футбола — нет. Мы постоянно и удивляемся, и расстраиваемся от того, как мы в Европе выступаем. Простые вещи: Малкома купили за 40 миллионов, а в этой игре он никакущий был. Дзюба не дотягивал до себя, которого он слепил, — рассказал Ловчев в интервью "КП".
Ловчев считает, что в матче все равно существовало напряжение, так как он проходил под эгидой матча команд двух столиц. Он считает, что спектакль получился: одна команда практически выиграла, а затем вторая сравняла счёт, завершив игру вничью.
Однако Ловчев, как бывший футболист, замечает некоторые технические детали в матче, которые не позволяют ему считаться идеальным. Он вспоминает дерби в Европе, в которых класс футбола выше.
Ловчев: Малкома купили за 40 млн, а со "Спартаком" был никаким. Дзюба не дотягивал до себя, которого он слепил
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал эмоции от матча 10-го тура РПЛ "Спартак" — "Зенит" (1:1).
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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