"У Ригони было хорошее предложение от "Сочи", по сроку и по финансовым условиям. Ясное дело, что у них эта позиция дефицитная. Но Эмилиано решил поехать в "Эльче", где владельцем является аргентинец. Видимо, это сыграло свою роль", - сказал Медведев.
Напомним, что сегодня было объявлено о переходе 27-летнего Ригони в "Эльче".
"Эльче" в 3 матчах Ла Лиги заработал 4 очка и занимает 16 место.
Ригони перешел в "Зенит" из "Индепендьенте" летом 2017 года.
В текущем сезоне РПЛ аргентинец в составе "Зенита" провел 7 матчей.
Источник: "Чемпионат"
Ригони не захотел переходить в "Сочи"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о переходе полузащитника Эмилиано Ригони в "Эльче".
Фото: ФК "Зенит"
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