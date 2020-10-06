Маслов: Селиховым интересовались в Питере, а Джикию хотел Каррера

Бывший исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал о переходах в "Спартак" из пермского клуба вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии.

Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, насколько это правда, но мне рассказывали, что Селихова хотел сам Федун. Джикию же хотел Каррера. Поэтому сначала шёл Селихов, а потом уже Джикия. История с Сашей была в два раза дороже, потому что им интересовались и в Питере. Цифра за трансфер была плюс-минус одинаковая, но Федун платил сразу", - передает слова Маслова "Чемпионат".

Напомним, что Джикия и Селихов перешли в "Спартак" в конце 2016 года. На счету защитника, который уже долгое время является капитаном "красно-белых", 88 матчей за московский клуб. Селихов же провел за "Спартак" 27 игр и пропустил 23 гола.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Доменико Тедеско занимают 2 место, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.


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Теги: Маслов Джикия Селихов Спартак Зенит
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