"Не знаю, насколько это правда, но мне рассказывали, что Селихова хотел сам Федун. Джикию же хотел Каррера. Поэтому сначала шёл Селихов, а потом уже Джикия. История с Сашей была в два раза дороже, потому что им интересовались и в Питере. Цифра за трансфер была плюс-минус одинаковая, но Федун платил сразу", - передает слова Маслова "Чемпионат".
Напомним, что Джикия и Селихов перешли в "Спартак" в конце 2016 года. На счету защитника, который уже долгое время является капитаном "красно-белых", 88 матчей за московский клуб. Селихов же провел за "Спартак" 27 игр и пропустил 23 гола.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Доменико Тедеско занимают 2 место, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.
Маслов: Селиховым интересовались в Питере, а Джикию хотел Каррера
Бывший исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал о переходах в "Спартак" из пермского клуба вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
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