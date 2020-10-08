Источник: Панченко перейдет в "Арсенал" свободным агентом

Нападающий "Тамбова" Кирилл Панченко близок к переходу в " Арсенал ".

Фото: ФК "Тамбов"

Сообщается, что 30-летний форвард ведет переговоры с "Тамбовом" о разрыве контракта. Таким образом, Панченко перейдет в тульский клуб на правах свободного агента



В текущем сезоне РПЛ Панченко в составе "Тамбова" провел 10 матчей и забил 1 мяч.



Источник: РБ-Спорт