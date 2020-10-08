Сообщается, что 30-летний форвард ведет переговоры с "Тамбовом" о разрыве контракта. Таким образом, Панченко перейдет в тульский клуб на правах свободного агента
В текущем сезоне РПЛ Панченко в составе "Тамбова" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
Источник: РБ-Спорт
Источник: Панченко перейдет в "Арсенал" свободным агентом
Нападающий "Тамбова" Кирилл Панченко близок к переходу в "Арсенал".
Фото: ФК "Тамбов"
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