Как сообщает источник, клуб рассматривает возможность покупки защитника с русским паспортом. Вероятно всего, им станет Артём Мещанинов из "Балтики".
24-летний Мещанинов в текущем сезоне провёл 11 матчей в ФНЛ. Отметим, что футболист занимался в СШОР "Зенита", затем сыграл в "Тосно", а после у него начался чешский этап карьеры.
Источник: "Матч ТВ".
"Зенит" планирует подписать защитника из "Балтики"
Питерский "Зенит" планирует усилить линию защиты до конца трансферного окна.
Фото: Getty Images
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