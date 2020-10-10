"Зенит" планирует подписать защитника из "Балтики"

Питерский "Зенит" планирует усилить линию защиты до конца трансферного окна.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, клуб рассматривает возможность покупки защитника с русским паспортом. Вероятно всего, им станет Артём Мещанинов из "Балтики".

24-летний Мещанинов в текущем сезоне провёл 11 матчей в ФНЛ. Отметим, что футболист занимался в СШОР "Зенита", затем сыграл в "Тосно", а после у него начался чешский этап карьеры.

Источник: "Матч ТВ".

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Теги: Зенит Балтика ФНЛ Мещанинов Российские трансферы
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