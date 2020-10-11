Как сообщалось ранее, 28-летний македонский футболист входит в сферу интересов московских "Спартака" и "Динамо". По информации источника, "бело-голубые" имеют более предпочтительные шансы подписать Ристовски, нежели "красно-белые". "Динамовцы" намерены взять игрока в аренду с опцией выкупа его контракта за 2,5-3 млн евро. Однако португальский клуб хочет продать футболиста сразу. Отмечается, что оба клуба заинтересованы в том, чтобы согласовать переход Ристовски до закрытия трансферного окна в России.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 21 матч и отметился 3-я результативными передачами.
Источник: A Bola
"Динамо" опережает "Спартак" в борьбе за защитника "Спортинга" Ристовски
Защитник "Спортинга" Стефан Ристовски близок к продолжению карьеры в чемпионате России.
Фото: ФК "Спортинг"
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