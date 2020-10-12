- Клуб выплатит штраф. Главное, что не закроют арену и весь наш футбол. Все хотят увидеть матчи вживую, особенно такие как "Спартак" - "Зенит", ведь игры такого ранга проходят лишь два раза в год.
За такой толпой не уследить. Там явно не соблюдали дистанцию и носили маски с перчатками. Но нормы должны соблюдать, - цитирует Гаврилова "СЭ".
Сегодня, 12 октября, в Тушинском районном суде состоялось судебное заседание по делу о нарушении футбольным клубом "Спартак" мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:1). Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер, и оштрафовал московский клуб на 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток, хотя руководители "Спартака" уже заявили, что жалобу клуб подавать не собирается.
Красно-белые занимают второе место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. Столько же очков у "Зенита", однако петербуржцы опережают москвичей по дополнительным показателям.
Экс-игрок "Спартака" - о решении суда: главное, что не закроют арену и весь наш футбол
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал решение суда в отношении красно-белых по делу о нарушении регламента по количеству зрителей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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