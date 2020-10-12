30-летний форвард Кирилл Панченко дважды менял клубы в текущее трансферное окно. В августе 2020 года он перешел из "Динамо" в "Тамбов", а уже в октябре подписал двухгодичный контракт с "Арсеналом" из Тулы. В "Тамбове" Панченко был игроком основы и принял участие во всех матчах команды этого сезона - 10 в РПЛ и 1 в Кубке России. В них Кирилл забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Панченко дал комментарий по своему переходу в "Арсенал".
- Считаю, что был предельно честен с "Тамбовом", моя совесть чиста. Я изначально обозначал в разговоре со спортивным директором Павлом Худяковым, что буду отдавать всего себя на сто процентов, все делать для побед, но все-таки мои футбольные амбиции по-прежнему велики. "Тамбов" находится в стадии становления, "Арсенал" же на другом этапе развития. Туляки в прошлом сезоне попали в еврокубки, это и есть уровень притязаний клуба, - цитирует Кирилла Панченко "Спорт-Экспресс".
Панченко: был предельно честен с "Тамбовом", моя совесть чиста
Нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко прокомментировал свой трансфер из "Тамбова" всего через два месяца после подписания контракта.
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