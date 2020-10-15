— Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились, — рассказал Степашин в интервью "КП".
Напомним, новым наставником клуба стал немецкий специалист Сандро Шварц. Он сменил на посту наставника "Динамо" Кирилла Новикова, который подал в отставку после поражения от "Химок" (0:1) в 9-м туре чемпионата России.
Степашин: Бердыева в "Динамо" кто-то придумал
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал информацию, согласно которой наставником клуба мог стать Курбан Бердыев.
Фото: Getty Images
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