— Не вернулись Барриос и Ловрен. Они еще не долетели. В пути. Пока не успели понять, в какой форме Кузяев. Дриусси начал заниматься в У Малкома действительно повреждение. Его участие в матче с "Сочи" маловероятно, — рассказал Семак в интервью Sport24.
Напомним, "Зенит" после 10 туров возглавляет турнирную таблицу Тинькофф Российской Премьер-лиги с 21 очком. Столько же и у "Спартака", но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
"Сочи" идёт на четвертой строчке с 19 очками.
Матч "Зенит" — "Сочи" состоится 17 октября в 14:00 по мск.
Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не сыграет с "Сочи"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о потерях клуба перед игрой с "Сочи" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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