Сообщается, что 27-летний футболист близок к смене клубной прописки, а самыми явными кандидатами на его подписание значатся "Химки" и "Ротор".
По сведениям, сам Могилевец желает продолжить карьеру в "Химках" и может подписать контракт с клубом уже завтра, 16 октября.
Могилевец выступает за "Рубин" с февраля 2018 года, перейдя из "Ростова". Всего за казанский клуб игрок провёл 77 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. В текущем сезоне хавбек лишь раз появился на поле в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Уралом" (1:1).
Источник: Sport24.
"Химки" и "Ротор" заинтересованы в подписании Могилевца
Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец может покинуть команду.
Фото: ФК "Рубин"
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