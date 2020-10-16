Гендиректор "Зенита": ничего криминального в возможном переходе Шатова в "Сочи" не было

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о сорвавшемся переходе полузащитника Олега Шатова в "Сочи".
Фото: ФК "Рубин"
"Мы с Шатовым регулярно общались. Я не согласен с его характеристикой отъезда в "Сочи". По его словам, это было бы футбольное преступление, но ничего криминального в этом не было. Не знаю, почему он такие характеристики дает", - сказал Медведев.

30-летний Шатов перешел из "Зенита" в "Рубина" летом этого года. Контракт с казанским клубом подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В текущем сезоне РПЛ Шатов в составе "Рубина" провел 7 матчей и забил 1 мяч.

Источник: "СЭ"

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Теги: Шатов Зенит Медведев Сочи
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