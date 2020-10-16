"Мне кажется, что в ближайшем будущем РПЛ покинут такие игроки, как Джордан Ларссон и Роман Зобнин. Еще, конечно, стоит отметить Николу Влашича из ЦСКА. Мне кажется, в течение года эти футболисты вполне могут перейти в топ-клубы Европы", - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.
Напомним, что Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году из шведского "Норрчепинга". В текущем сезоне РПЛ на счету 4 гола и 2 голевые передачи в 10-и матчах. Зобнин защищает цвета "Спартака" с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 10-и матча и сделал 1 результативную передачу.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 гола. В сезоне-2020/2021 хорват провел 8 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Камоцци рассказал, кто из игроков в ближайшем будущем может покинуть РПЛ
Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о том, кто из игроков Российской Премьер-Лиги в ближайшее время может перейти в один из европейских клубов.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!