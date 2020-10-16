Камоцци рассказал, кто из игроков в ближайшем будущем может покинуть РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о том, кто из игроков Российской Премьер-Лиги в ближайшее время может перейти в один из европейских клубов.

Фото: РПЛ