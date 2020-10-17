"Динамо" намекнуло на переход защитника Варелы

? Мы продолжаем выбирать лучший гол в ворота ЦСКА за последние десять лет!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020
?https://t.co/tHFlicwEtp pic.twitter.com/C4JbAErLeh
Пресс-служба бело-голубых выложила в "твиттере" фотографию, посвящённую противостоянию с ЦСКА. На ней можно заметить намёки на переход Варелы. Открытые вкладки делают отсылки к игроку: мате – чай из Южной Америки, "Копенгаген" — текущий клуб, а татуировки есть на теле у Варелы.
Ранее появилась информация, что бело-голубые согласовали с "Копенгагеном" аренду защитника с правом выкупа.
Напомним, что до перехода в "Копенгаген" 27-летний уругвайский футболист выступал за "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" и вторую команду мадридского "Реала". В минувшем сезоне чемпионата Дании Варела принял участие в 27-и матчах и отметился двумя результативными передачами.
Источник: "твиттер" ФК "Динамо"