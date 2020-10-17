Футболист будет играть за бело-голубых под "2" номером.
— В сборной я выступал под четвёртым номером, в "Копенгагене" под вторым. Но я не придаю этому большое значение, в принципе, мог выбрать и 44-й. Гораздо важнее для меня — показать в "Динамо" свой уровень и качественную игру, — рассказал защитник в интервью пресс-службе клуба.
"Динамо" арендовало Варелу у "Копенгагена" на год. В минувшем сезоне на счету 27-летнего уругвайца 47 матчей во всех турнирах, забив пять голов.
Завтра, 18 октября, "Динамо" в гостях сыграет против ЦСКА. Начало игры: 16:30 мск.
Варела определился с игровым номером в "Динамо"
Уругвайский новичок московского "Динамо" Гильермо Варела объяснил выбор игрового номера в клубе.
Фото: Getty Images
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