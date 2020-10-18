"Наш вратарь Станислав Черчесов получил серьёзную травму. Во время столкновения с нападающим соперника он потерял сознание, у него запал язык — футболисты и медицинский штаб быстро среагировали и помогли Стасу.
После обследования у Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб. Завтра операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м — Алексей Юрьевич Дробышев", - передает слова Габулова "Чемпионат".
Голкипер "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов - сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В сегодняшнем матче с "Родиной" он потерял сознание и был госпитализирован.
Напомним, что в 2009-м году во время матча "Спартака" и "Динамо" форвард красно-белых Веллитон в одном из эпизодов ударил коленом по голове тогдашнего голкипера бело-голубых Владимира Габулова. У вратаря диагностировали перелом лицевой кости.
Операцию Черчесову сделает хирург, работавший с Габуловым после эпизода с Веллитоном
Председатель совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов прокомментировал травму вратаря Станислава Черчесова в матче с "Родиной".
Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный"
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