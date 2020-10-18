— У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся, — рассказал Мурзагулов в интервью "Известиям".
Ранее Мурзагулов заявил, что в летне-осеннее трансферное окно клуб рассматривает трансфер солидных футболистов.
"Уфа" в прошлое ТО выкупила контракт Голубева у "Краснодара", который выступал за команду на правах аренды. Также клуб пополнили в рамках полноценного трансфера хавбек Владислав Камилов и нападающий Тимур Жамалетдинов.
Помимо этого, башкирская команда усилилась сразу несколькими игроками, которые были взяты в аренду. Это Олег Данченко ("Рубин"), Сергей Бородин ("Краснодар"), Ахмед Алибеков ("Динамо Киев"), Константин Плиев ("Ростов"), Комнен Андрич ("Динамо Загреб"), Григорий Морозов ("Динамо Москва").
После 11-и туров "Уфа" занимает 15-ю строчку в чемпионате России с шестью очками.
"Долго засиживаться на 15-м месте не собираемся" Глава "Уфы" пообещал новые трансферы зимой
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
Фото: Горобзор
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