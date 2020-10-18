29-летний нигериец вышел на поле на 65 минуте матча с "Химками" (3:2), заменив Наиля Умярова.
— Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать, — рассказал Газизов в интервью "Известиям".
29-летний Мозес был арендован "Спартаком" у английского "Челси" на год с возможностью выкупа в конце сезона. Вторую часть прошлого сезона латераль провёл в аренде в итальянском "Интере", сыграв за клуб Антонио Конте 20 матчей и отдав пять голевых передач.
"Спартак" после 11 туров делит с "Зенитом" первое место в чемпионате России. Оба коллектива набрали по 24 очка, но питерцы выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
Газизов: пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". Команда добавила с его выходом
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о дебюте полузащитника Виктора Мозеса за клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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