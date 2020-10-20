— Где я, а где "Зенит"? Когда "Спартак" будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим, — цитирует Федуна Sport24.
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" дома уступил "Брюгге" (1:2). Автоголом в составе бельгийцев отметился вратарь Хорват.
Федун отреагировал на поражение "Зенита" от "Брюгге"
Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать игру "Зенита" против "Брюгге" в Лиге чемпионов (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
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