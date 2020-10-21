23-летний форвард получил травму мениска на тренировке команды, сообщает пресс-служба красно-белых. Срок восстановления - около трех недель.
В текущем сезоне РПЛ Соболев в составе "Спартака" провел 10 матчей и забил 3 мяча.
В ближайшем матче чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром". Поединок состоится 24 октября.
Соболев выбыл на три недели из-за травмы
Нападающий "Спартака" Александр Соболев угодил в лазарет команды.
Фото: ФК "Спартак"
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