— Я слышал, что лучше с ним не общаться. Конечно, я его знаю, в Бундеслиге мы играли друг против друга. Перед приездом в Россию не общался с ним.
Дерби со "Спартаком" — это огонь. Я это понимаю. Но пока мы полностью сконцентрированы на завтрашней игре, — рассказал Шварц в интервью Sport24.
Сандро Шварц стал наставником "Динамо" 14 октября, но из-за бюрократических проблем и ситуации в мире из-за коронавируса прилетел в Москву лишь вчера.
Уже завтра, 24 октября, москвичи проведут первый матч под руководством Шварца против "Сочи" дома.
Ближайшая игра против "Спартака" намечена на 21 ноября.
"Я слышал, что лучше с ним не общаться". Шварц — о Тедеско
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал, что не общался с наставником "Спартака" Доменико Тедеско перед своим приездом в Россию.
Фото: Getty Images
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