"Слуцкий — это отдельная тема. С мужской точки зрения я его не уважаю. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место.
Что касается той истории с разговором в отеле, это всё выдумки. Я причём не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно", — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале "КраСава".
Напомним, что Мамаев выступал под руководством Слуцкого в московском ЦСКА и сборной России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 32-летнего полузащитника 8 матчей в составе "Ростова", в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: YouTube-канал "КраСава"
Мамаев: для меня Слуцкий — пустое место
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своем отношении к главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!