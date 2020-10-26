В январе 2012 года Мамаев узнал об интересе "МЮ" от партнера по ЦСКА, бывшего игрока "красных дьяволов" Зорана Тошича. Однако переходу помешали проблемы с оформлением рабочей визы, поскольку Мамаев не играл за сборную России.
"Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: "Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку". В итоге, вопрос закрылся 28-29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.
Есть информация, что мой переход сорвался из-за плохой рекомендации Дика Адвоката? Я слышал про эту версию. Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, потому что не знаю, насколько это правда", - сказал Мамаев в видео на YouTube-канале "КраСава".
Напомним, что "МЮ" проявлял интерес к Мамаеву во времена выступления Павла за московский ЦСКА. На счету полузащитника в составе красно-синих в чемпионате России 128 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. С ЦСКА Мамаев выиграл чемпионат России сезона-2012/2013.
Мамаев рассказал о сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!